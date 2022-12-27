Mersin’de jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 380 litre sahte rakı, bin 120 litre kaçak üretim şarap ve 5 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde yaklaşan yılbaşı dolayısıyla sahte alkollü içki imalatı yaparak piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada 380 litre sahte rakı, bin 120 litre kaçak üretim şarap ve 5 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldüğü bildirildi.