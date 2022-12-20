Mersin’de yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 şahsa adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol satışlarının yapılabileceği yerlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma üzerine 16 şüpheli, 18 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 80 şişe halinde toplam 69,5 litre sahte içki, 12 litre etil alkol, 6 boş içki şişesi, 25 cc anason maddesi ile 1 huni ele geçirdi.

Operasyonda 7 şahsa adli işlem yapıldı.