Mersin'de 'Yeşil Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı' toplantısı sona erdi

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme II (Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme) hibe programı TTGS-II kapsamında hibe almaya hak kazandığı 'Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yanı sıra, projenin paydaşlarından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) temsilcileri ile birlikte çok sayıda oda, vakıf ve dernek temsilcisi katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan programda projenin paydaşlarından Klaipeda Şehir Belediyesi, Klaipeda Üniversitesi, MTSO ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden birer temsilci konuşma yaptı ve ardından sunumlara geçildi.

Toplantıda 12 ay önce başlatılan, hem kıyı hem de liman kenti olan Mersin ve Klaipeda’nın iklim ve çevre konusunda yaşadığı olumsuzlukların ve problemlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği, kıyı direncinin de artırılmasının amaçlandığı projede sona gelindiği ifade edildi. Şimdiye kadar karşılıklı ülke ziyaretleri ve saha gezileri ile iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyen yetkililer, çalıştay ve etkinliklerden elde ettikleri bulguları katılımcılarla paylaştı. Projenin ana çıkış amacından hareketle elde edilen verilerle oluşturulmak istenen yol haritası da toplantıda ortaya konuldu.



“Büyükşehir olarak bu toplantının çıktılarını en güzel şekilde değerlendireceğiz”

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin sebep olduğu olumsuzlukların her geçen gün daha da arttığını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, “Böyle bir gerçeklik karşısında sürdürülebilir, sağlıklı bir çevre bilinci oluşturmak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmak en temel sorumluluklarınız arasındadır. Bu bilinç ve farkındalıkla, Başkanımız Vahap Seçer 2019’dan bu yana pek çok örnek proje ve yatırım uygulamalarını hayata geçirdi” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir çevreci uygulamalarının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını, bu memnuniyetin de kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Özdemir, Mersin’in iklimi, coğrafyası, tarihi dokusu ve konumu itibariyle çok güzel bir kent olduğunu vurguladı. Özdemir, devamında ise “Bu bir kapanış toplantısı olarak görülse de her kapanış yeni bir açılışa gebedir. Bu toplantının çıktılarını en güzel şekilde değerlendireceğiz. Yönetimimizde bunları uygulayacağız ve yeni projelerle yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.



“Litvanya ile ortak yürüttüğümüz projemizi başarıyla sonuçlandırdık”

Mersin’in coğrafyası ve konumu itibari ile çok kıymetli bir kent olduğunu söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, “Mavi ve yeşil renklerin hakim olduğu bölgemizde, insanlarımızın temiz ve doğal bir çevrede mutlu, huzurlu ve memnuniyetle yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak, çevre konusunda birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bütün kurum, kuruluşlar ve STK’larla iş birliği yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İklim değişikliklerinden etkilenecek illerden bir tanesinin de Mersin olduğuna dikkat çeken Halisdemir, “Gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında sürekli proje arayışı içerisindeyiz. Bu konuda da başarılı ilişkilerimizi her geçen gün artırmayı hedefliyoruz. Bu uygulamaları kentimize kazandırmak amacıyla Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamaları yerinde görerek, ilimiz koşullarına uygun olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Litvanya’nın Klaipeda Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz bu projemizi de başarıyla sonuçlandırdık” şeklinde konuştu.