Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altının ardından açıkta ilk turfanda Malta eriği olarak da bilinen yenidünyalar çıktı. İlçede son günlerdeki güneşli hava meyveleri olgunlaştırıp sarartmaya başlayınca üreticiler yaklaşık bir ay sürecek hasat mesaisine başladı. Kalitesine göre 30 liraya kadar alıcı bulan ilk ürünlerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'ya gönderileceği ifade edildi.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretimde önemli merkezlerinden olan Mersin’de açıktaki yenidünya bahçelerinde 2 gün kendisini hissettiren güneşli havanın da etkisiyle ilk meyveler sararıp olgunlaştı. Üreticiler de oldukça zahmetli olan ilk meyveleri hasat etmeye başladı. İlk toplanan meyvelerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere gönderileceği kaydedildi. Yaklaşık bir hafta sonra yoğun hasat dönemine geçilmesi beklenen ürünün daha sonra tüm yurda ve ihracat edilen ülkelere gönderileceği kaydedildi.



"İşçiliği fazla, zahmetli bir ürün"

Üretici Ramazan Kılıç, yenidünyanın zahmetli bir ürün olduğunu belirterek, "Sezonun ilk yenidünyalarının siftahını yapmış olduk, şu an turfanda. İnşallah ilerisi iyi olur. Ürünler zahmetle yetişiyor. Bakımı zahmetli, toplaması zahmetli, yani zahmeti çok yenidünyanın. İşçiliği fazla" dedi.

Ürünü komisyoncular aracılığı ile pazarladığına değinen Kılıç, "Malı topluyoruz, Erdemli'deki komisyonculara gönderiyoruz, onlar satıyor. Nereye verebilirse İstanbul, Ankara, İzmir. Türkiye'nin her yerine, ekseriyet İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara'ya, sonra da her tarafa gider" diye konuştu.



"Yaprağı ve çekirdekleri de kullanılıyor"

Ürün hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Emine Yaman da, "Meyvemiz lifli sulu bir meyve. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir, sindirim sistemini kolaylaştırır, kalbe faydası var, zayıflamayı sağlıyor. Meyvemizin hem kendinden faydalanıyoruz, hem çekirdeği kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Ayrıca yaprağı da kozmetik sanayisinde kullanılıyor. İlk ürünler yurt içine gönderiliyor. Yoğunluk arttığında yurt dışına da gönderiyoruz" şeklinde konuştu.