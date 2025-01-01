Mersin Bozyazı ve Anamur’da vatandaşlar, her sene olduğu gibi bu sene de yılın ilk gününde hem denize girdi hem de son günlerde yağan karı fırsat bilerek kayak yaptı.

Türkiye’nin önemli tatil noktalarından Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de yeni yılın ilk gününde hem kar hem de deniz keyfi yaşayanlar oldu. Özellikle bir birine komşu olan Bozyazı ve Anamur ilçesinden vatandaşlar, sabah saatlerinde iki ilçeye de yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta olan Yenicebelen bölgesine giderek kar keyfi yaşadı. Yaklaşık 30-40 santim kar kalınlığının oluğu bölgede kayak keyfi yapanlar daha sonra Bozyazı ilçesinde sahil kenarına giderek denize girdi. Yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından güneş yüzünü gösterirken sıcaklıkların 10-12 derecelerde olduğu öğrenildi.

Yöre sakinlerinden Recep Şeker serada çilek ve muz topladıktan sonra havanın iyi olmasını fırsat bilerek kayak yapmaya geldiklerini söyledi. Anamur ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ali Balcı da kış mevsimlerinde kar yağınca Yenicebelen bölgesine gelerek kayak yatığını ifade etti.

Kayak yaptıktan sonra Deniz Kenarına gelen Ali Balcı da" Karşıdaki karlı dağlara gittik kayak yaptık geldik. Şimdi de denize giriyoruz, deni çok güzel" dedi.

Denize girenlerden Ekrem Çalışkan’da kayak yaptıktan sonra denize girdiklerini kaydetti.