Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite öğrencilerine yönelik "Yeni Nesil Mentorluk Projesini" başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite öğrencilerine yönelik "Yeni Nesil Mentorluk Projesini" başlattı.

Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Toros Üniversitesi işbirliğinde başlayan Yeni Nesil Mentorluk Projesi ile üniversiteliler, kurumsal markalar ve profesyonel yöneticilerle buluşuyor. Proje çervesinde, kurumsal markaların geleneksel yönetim anlayışlarına genç bakış açısı sağladığı kaydedildi. İnsan kaynakları yönetimi açısından da kuşaklar arası etkileşimi artırması hedeflenen proje de, firmaların kurumsallaşma yolculuğuna destek sunacağı ifade edildi. Bir zincir marketin Doğu Akdeniz Bölgesi İnsan Kaynakları Müdürü Koray Özdemir, İnsan Kaynakları Yöneticisi Fırat Çetin, Eğitim Departmanı Yöneticisi Hasan Dedekargınoğlu, Mersin Bölge Satış Müdürü Fuat Şahin’in konuk olduğu ilk programda, gençlere yönelik iş ve staj fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Özada: "Kurumsal markalar, geleceğe gençlerle hazırlanıyor"

Belediye Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, iş gücü piyasasının tüm taraflarına hitap edecek projelere imza attıklarının altını çizerek, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik "Kariyer Günleri, Kariyer Fırsatları, Networking Çalışmaları, İş Arama Becerileri Eğitimleri" gibi birçok çalışmayla, üniversitelilerin kariyer yolculuklarına destek olduklarını belirtti.

Özada, "Kariyer Merkezi olarak dört üniversite işbirliğinde, ayda bir kere kurumsal firmalarla buluşma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Üniversite öğrencilerimizin, geleceğin iş dünyası hakkında bilgi sahibi olması için çok önem verdiğimiz bu programda, özellikle firmaların da yeni nesli anlamasını hedefliyoruz" dedi

Toros Üniversitesi öğrenci konseyi başkanlığı yapan psikoloji son sınıf öğrencisi İsmail Aslan, "Yeni Nesil Mentorluk çalışması adı altında, 25 kişilik bir öğrenci grubumuzla birlikteyiz. Öğrencilerin aklındaki soruları cevaplandırarak, aklımızdaki soru işaretlerine cevap bulabileceğiz. Bu sayede iş gelişiminde veya yöneleceğimiz alanda, kendimizi daha iyi ifade edebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.