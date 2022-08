Mersin Büyükşehir Belediyesinin katılımcı demokrasi ve katılımcı belediyecilik anlayışının kentte yaşayan en temel yönetim birimi dahil olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından benimsenmesini sağlamak adına geliştirdiği ‘Mahalle Bizim’ uygulamasının tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Dış İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ile merkez mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, uygulamanın detayları anlatıldı. Mahalle muhtarlarının uygulama hakkında merak ettiği sorular yanıtlandı. Uluslararası Alman İşbirliği Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan ve pilot mobil uygulama olan ‘Mahalle Bizim’ uygulaması, vatandaş, bina yöneticisi, muhtar ve belediye arasında mobil dijital bir köprü olacak.

Vatandaşla bina yöneticisi ve muhtarların iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş olan pilot mobil uygulama projesinden, tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Vatandaşlar, mahalleleri ile ilgili sorun, talep, istek ve önerilerini uygulama üzerinden, bina yöneticilerine ve muhtarlara iletebilecek. Mobil uygulama üzerinden vatandaşların oluşturduğu talepler muhtara, muhtar aracılığıyla da TEKSİN’e iletilecek. Vatandaşlar ve muhtarların aktif katılım yapabilmesini sağlayan uygulama sayesinde, muhtarlar ve bina yöneticileri kendi talep ve önerilerini de TEKSİN’e iletebilecek. Uygulama ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri ile alakalı sunacağı anketlerle de vatandaş memnuniyetinin ölçümlenmesine olanak sağlayacak.



“Projenin dijital olmasını ve toplumun her kesimine hitap etmesini istedik”

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü Birim Koordinatörü Melisa Büyükkınacı, ‘Mahalle Bizim’ uygulamasının proje detaylarını paylaşarak, “Avrupa Birliği Fonu olan Uluslararası Alman İş Birliği Ajansı tarafından fonlanmış, hibe almaya hak kazanmış bir mobil uygulama projesi. Biz mobil uygulama projesini tasarlarken, dijital olmasını, çağdaş olmasını, yeniliklere ayak uydurmasını, yeniliklere ayak uydururken de toplumdaki her kesime hitap etmesini istedik. Bu yüzden de hem vatandaşlarımızın hem mahalle muhtarlarımızın, hem de apartman yöneticilerimizin kullanabileceği, Büyükşehir Belediyemizin TEKSİN uygulaması ile entegre olan bir sistem olarak planladık” dedi.



“Proje ile ilgili sahadan çok güzel dönüşler aldık”

Proje ile ilgili deneme sürecinde olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Büyükkınacı, “9 aylık bir süreçte yaklaşık 550 kişi bizim uygulamamızı indirdi ve kendilerinden pozitif dönüşler aldık. Bugün de burada muhtarlarımıza bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdik. Sahadan da çok güzel dönüşler almıştık, bugün burada muhtarlarımızdan da çok pozitif dönüşler aldık. Bu yüzden çok mutluyuz. Tüm vatandaşlarımıza, apartman yöneticilerimize, muhtarlarımıza bu uygulamayı indirmeleri yönünde çağrı yapmak istiyoruz. Herhangi bir yardıma, desteğe ihtiyaç duyarlarsa her zaman bizimle iletişime geçebilirler” diye konuştu.

‘Mahalle Bizim’ uygulaması ile ilgili yürütülen tanıtım çalışmalarını çok beğendiklerini belirten Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kiremithane Mahalle Muhtarı Ali Gülgen, “Daha önce arkadaşlar bizi bilgilendirmişlerdi. Oradan uygulamayı tanıyoruz. Zaten TEKSİN’le birlikte çalışıyorduk. Bu da TEKSİN’e yardımcı bir bölüm ama daha güzel bir uygulama. İnşallah çok da başarılı olacak. Daha öncelerde böyle bir iletişim yoktu. Şimdi Vahap Bey geldikten sonra başladı bu uygulama. Bizim mesela MESKİ’nin muhtarlar programı var. Çok başarılı bir program. Biz orada Whatsapp’tan bütün mahallenin sorunlarını atıyoruz. Bire bir cevap geliyor bize. Yani orada da 10 numara bir uygulama var ve çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Uygulamanın vatandaşları da kapsamasının önemli olduğunu belirten Gülgen, “Mahalle sakinleri de yöneticiler de araya girebilecek. Bize dertlerini anlatacaklar. Biz de onları belediyeye ileteceğiz. Biz çözebildiklerimizi çözeceğiz, çözemediklerimizi belediyeye ileteceğiz. Büyükşehir Belediyesi çözecek. Direkt belediye ile muhatap oluyorsunuz. Bir de bunlar kayıt altında olduğu için dönüş de var. Eskiden telefonu açıyorduk, bir daha dönen olmuyordu. Şimdi bunlar kayıt altında olduğu için, bizim açımızdan büyük kolaylık oldu” ifadelerini kullandı.