Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde düzenlenen ‘Yaz Dostum Konserleri', bu yaz da tüm kentte vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile Türk Müziği Orkestrasının sahne aldığı konserlerde, birbirinden güzel parçalara eşlik eden vatandaşlar, yaz akşamlarını dolu dolu geçiriyor. Her yaştan vatandaşın eğlendiği konserlerde, orkestranın muhteşem performansı, katılımcılardan tam not alıyor. Konserlerin ilk durağı Mut ilçesi olurken, sırasıyla Silifke, Bozyazı, Anamur, Aydıncık, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde konser veren sanat ekibi, şehir merkezinde ise Sayapark AVM ile Forum AVM Sanatçılar Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Yaz Dostum Konserleri çerçevesinde Batuhan Şaraplı ise Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi Flamingo 4 Sahil Sitesi önünde sahne aldı.

Pop Orkestrası ayrıca ‘Yaz Dostum Konserleri’ çerçevesinde, Tarsus’ta Altaylılar Mahallesi Ötüken Vadi Parkta da sahne aldı. Piknik sandalyelerini alarak konser alanına gelen vatandaşlar, yaz akşamında eğlenceli anlar yaşadılar. Sahne önünde oldukça heyecanlı gözüken gençler, çalınan müziklere eşlik ederken, bol bol da dans etti.



“Mersin’in her yerinde konser veriyoruz”

Yaz dönemi dolayısıyla başta yaylalar ve sahiller olmak üzere, Mersin’in her tarafında konserler verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasında görev yapan Gökhan Kurt, “Halk müziği, sanat müziği, pop orkestrası, kent orkestrası, tiyatro, halk danslarıyla, yani bütün birimlerimizle sahnedeyiz. Yaz bitene kadar da sahadayız. Vatandaştan çok iyi tepkiler alıyoruz. Çok mutlular. Büyük bir zevkle, keyifle dinliyorlar. Konserlerimiz gayet güzel gidiyor” dedi.

Konsere katılan vatandaşlardan Remziye Çalkan, “Vahap Bey geldiğinden bu yana, her anlamda Mersin’in kalkındığını görüyoruz. Doğru seçim yaptığımızı düşünüyoruz. Gerek ulaşım, gerek eğlence ve gerek sosyal destek anlamında, özellikle de kadınlara yönelik yapılan çalışmalarda mükemmelliği görüyoruz” diye konuştu.

Sevda Köse ise “İnsanların bu şekilde bir arada olması ve alkış tutmaları, onları bu şekilde mutlu görmek harika” diye konuştu.



“Bu benim hayalimdi”

Tarsus Altaylılar Mahallesi Muhtarı Perihan Özcan, konserlerin devam etmesini istediklerini söyleyerek, “Bu benim hayalimdi. Etkinlik sayesinde Ötüken Parkını ve Altaylılar Mahallesi’ni tanıttık. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ama konserler devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Tarsus’taki konserde doyasıya eğlenme şansı yakaladığını belirten Münevver Nur Kara ise, “Güzel bir organizasyona katıldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Baştan sona çok güzeldi. Park önceden bu kadar canlı değildi. Bu organizasyonla birlikte gerçekten çok canlandı. Gençler için çok güzel bir organizasyon oldu. Herkes çok eğlendi” ifadelerini kullandı.