Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi öncülüğünde düzenlenen 'Yaz Dostum' konserleriyle, vatandaşlar keyifli yaz akşamları geçiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi öncülüğünde düzenlenen 'Yaz Dostum' konserleriyle, vatandaşlar keyifli yaz akşamları geçiriyor. Mersinli vatandaşların yanı sıra, tatil için kente gelen çok sayıda vatandaş, düzenlenen konserlerde doyasıya eğlenerek tatilin tadını çıkarıyor.

Müzikseverler, ‘Yaz Dostum’ konserlerinde buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kültürel ve sanatsal etkinlikleri yaymak için birçok etkinlik düzenlerken, 7’den 70’e herkesin sosyalleşmesi ve müziğe doyması için düzenlediği konserleri de sürdürüyor. Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Öner Sitesi önünde gerçekleştirilen konserde, sevilen sanatçı Haluk Şaş sahne aldı. Türk pop müziğinin 80’li ve 90’lı yıllara ait birbirinden güzel parçalarının hep bir ağızdan söylendiği konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Haluk Şaş, 10 kişilik müzisyen ekibiyle seslendirdiği 40 parçayla başarılı bir performans sergiledi.