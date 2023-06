Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yaz dostum' konserleri sayesinde vatandaşlar, müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor.

Kültür sanat etkinliklerini kent merkezinden ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Tarsus’tan Silifke’ye, Anamur’dan Bozyazı’ya, Mut’tan Aydıncık’a kadar pek çok ilçede ‘Yaz dostum' konserleri düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile Türk Müziği Orkestrasının sahne aldığı konserlerde, çalınan birbirinden güzel parçalara eşlik eden vatandaşlar, zaman zaman Türk müziği konserleriyle de halaylar çekti. Her yaş grubundan vatandaşın doyasıya eğlendiği konserlerde, orkestranın muhteşem performansı, katılımcılardan tam not aldı.

Konserlerin ilk durağı Mut ilçesi olurken, sırasıyla Silifke, Bozyazı, Anamur, Aydıncık, Tarsus, Gülnar ilçelerinin yanı sıra, şehir merkezinde de Toros Üniversitesinin mezuniyet töreniyle devam etti.



“Mersinli vatandaşlarımıza repertuarımızla eşlik ediyoruz”

Toros Üniversitesinin davetini karşılıksız bırakmayıp öğrencilere güzel zaman geçirmelerini sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sorumlusu Gökhan Kurt, “Toros Üniversitesinin mezuniyet töreni vardı ve bizde bu organizasyonda yer alarak, onlara repertuarımızla eşlik ettik” dedi. Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Kent Orkestrasıyla birlikte, şehrin her yerinde düzenledikleri müzik dinletileri ve konserlerini Mersin halkıyla buluşturduklarını ifade eden Kurt, “Böyle etkinliklerimizi sürekli yaparak hem Mersin halkının hem de gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Repertuarımıza son çıkan parçaları ekledik ve gençlerimizin çok keyifli zaman geçirdiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Tarsus Yarenlik Alanında yeni düzenlenen konserlere de vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çalınan birbirinden güzel eserlere de eşlik ettiler. Her yaş grubundan vatandaşın katılım gösterdiği konserlerde dans eden vatandaşlar, özellikle Türk müziği konserinde halaylar çekerek doyasıya eğlenme şansı buldular.



“Bu etkinliklere o kadar çok ihtiyacımız vardı ki”

İki gün üst üste konserlere gelerek müzik ziyafetini kaçırmayan Özge Özer, “Bu etkinliklere o kadar çok ihtiyacımız vardı ki, dünde burada harika bir konser oldu. Arkadaşlarla birlikte geldik, çok mutlu olduk, çok beğendik. Bugün içinde inanılmaz güzel bir atmosfer var. Her zaman bu etkinliklerin olması yönündeyiz" dedi.



“Tarsus için şeyler yapmaları çok güzel oluyor”

Ailesiyle birlikte konsere gelen Mehmet Arslan ise “Mutluyuz, yani Tarsus içinde bu güzel şeyler yapmaları çok güzel oluyor ayrıca. Sadece Mersin için değil, Tarsus’u da düşündükleri için Vahap Seçer’e ve ilgili olan hem sanatçılara hem de çalışanlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.