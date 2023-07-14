Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Müziği Topluluğu, havaların ısınmasıyla yaylara çıkan vatandaşlar için düzenlediği konserlerle unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarsus’a bağlı Çamalan Mahallesi’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu tarafından ‘Yayla Konseri’ düzenlendi. Unutulmaz türkülerin seslendirildiği konserde, Büyükşehir Halk Oyunları Topluluğu da büyük beğeni topladı. Çamalan Şehit Burhan Yıldırım Okulunun bahçesinde gerçekleşen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konseri, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Büyükşehir İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Koordinasyon Şube Müdürü Soner Yetgin, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da izledi.

Şef Erdal Koşar yönetiminde Anadolu’nun unutulmaz ezgilerinin seslendirildiği konserde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de performansıyla beğeni topladı. Seyircilerin de eşlik ettiği türkülerle birlikte halaylar çekildi. Gecede, yöreye özgü 'Mengi' oyunu da oynanırken, vatandaşlara meşhur Tarsus limon dondurması ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Yayla Konserleri kentin 13 ilçesinde devam ediyor.



“Biz vatandaş olarak ‘can’ diye hitap ederiz”

Çamalan Mahallesi Muhtarı Mustafa Çatıkkaş, düzenlenen konserden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Biz vatandaş olarak, köylü olarak insanlarımıza ‘can’ diye hitap ederiz. Bizim için hepsi candır. Böyle bir günü yaşattıkları için Allah hepsinden razı olsun” dedi.



“Bu güzel aktivite, diğer yerlere de yayılacaktır”

Çamalan sakinlerinden Sibel Irmak, “Etkinliğin burada olması adına verilen hizmette emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin her zaman devam etmesini gönülden istiyoruz. Buralardan yayılan her türlü güzel aktivite, diğer yerlere de yayılacaktır. Gönülden destekliyor ve Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz” derken, Çamalan’ın ileri yaş almış sakinlerinden Derviş Çatal ise “Çok güzel bir etkinlik oldu. Mengi, halay oynandı. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.