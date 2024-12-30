Mersin'de yaylalar karla kaplandı

MERSİN (İHA) - Mersin'de etkili olan kar yağışıyla birlikte bin 200 rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü.

Meteorolojinin uyardığı yağmur ve kar yağışı Mersin'de etkili oldu. Dün gün boyu yağmur yağarken, akşam saatlerinde bin rakım üzerinde kar etkili oldu. Özellikle Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı bölgeleri karla buluştu. İlçe merkezinde 30 kilometre uzaklıktaki bin 200 rakım üzerinde olan birçok mahalleden oluşan Avgadı yaylası ile Tozlu yaylası lapa lapa yağan karla beyaza büründü. Yer yer 30-40 santime ulaşan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede belediye ve karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yaptığı bildirildi.

Bin 600 rakımdaki Sorgun Mahallesi'nde yaşayan Azim Uslu, "Çok güzel bir kar yağışı gerçekleşti. Yukarılarda 40-50 santime kadar kar kalınlığı var. Kar ağaçlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu" dedi.

Bin 300 rakımdaki Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan ise, "Güzel bir yağış oldu. Yaklaşık 10 santim kar yağdı. Yağış gece yarısı kesildi. Yollarımızda kapanan yerler oldu, karayolları ekipleri tarafından açıldı. Bugün de hayvancılarımızın yolları Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından açılacak" diye konuştu.