Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar ilçesinde önemli yayla yolu güzergahında yol yenileme ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kırsalda ve merkezde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, altyapı çalışmaları sonrası deforme olmuş yolları yenileyerek, konforlu ve güvenli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu çerçevede ekipler, Toroslar ilçesinde önemli yayla yolu güzergahı olan Gözne Mahallesi-Ayvagediği Mahallesi Bağlantı Yolu, Fatih-1 ve Fatih-2 Caddesinde geçtiğimiz günlerde yol ve asfalt çalışması başlatmıştı. 4 bin 200 metre uzunluğundaki yolda, alt yapı çalışmaları sonrası asfalt dökümüne başlandı.

Zemin iyileştirme faaliyetinin yerine getirilmesinden sonra gerçekleştirilen asfalt döküm işleminde, şu ana kadar 2 bin metrelik kısmında binder seviyesinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Ayvagediği Mahallesi’nden Gözne Mahallesi’ne kadar uzanan yolda yoğun bir tempoyla gerçekleştirilen yol ve asfalt çalışmaları ise devam ediyor.

Vatandaşlar çalışmalardan memnun

4 bin 200 metre uzunluğundaki yolun 2 bin metrelik kısmında binder seviyesinde asfaltlama ve ihtiyaca göre belirlenen kısımlarda kaldırım imalatı devam ediyor. Eş zamanlı olarak caddeye bağlantısı olan sokaklarda kilitli parke yapım faaliyetleri de tamamlandı. Gözne Mahallesi Karşıyaka Sokak, Vakıf Sokak ve 259. Sokakta parke yol imalatı da ekiplerin çalışmaları, yoğun yayla nüfusunun olduğu bölgedeki vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Toroslar’da nüfus yoğunluğu ile kırsaldaki en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan bölgede devam eden çalışmalar tamamlandığında, kırsal yolları yenilenerek hizmete sunulacak. Çalışmalarını bayramdan sonra tamamlamayı planlayan ekipler, hız kesmeden devam edecek.