Mersin Büyükşehir Belediyesince merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne-Ayvagediği mahalleleri arasındaki yol ve asfalt çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, toplam 5 bin 300 metre uzunluğundaki yolda, sıcak asfalt döküm işlemleri uyguladı. Zemin iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde toplam 10 bin 114 ton sıcak asfalt kullanarak, yol yapım faaliyetleri tamamlandı. Yol ve asfalt çalışmaları boyunca caddeyle bağlantısı olan ve MESKİ çalışmaları sonrası Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisindeki bölgelerde toplamda 61 bin metrekare kilitli parke ve kaldırım yol imalatı yapıldı.

“Büyükşehir olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğünde yüksek inşaat mühendisi olarak görev yapan Uğur Can Ergün, “Gözne - Ayvagediği mahalleleri arasında yer alan Fatih-1 ve Fatih-2 Caddelerinde bulunan mevcut yolumuzdaki deforme olan asfaltımızı yenileyerek, toplam yol uzunluğumuz olan 4 bin 200 metrede komple sıcak asfaltlama çalışmalarını tamamlanmış bulunmaktayız” dedi.

Çalışmalara ilave olarak Gözne Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde bin 100 metre uzunluğunda asfalt yenileme çalışmasını gerçekleştirdiklerini anlatan Ergün, “Burada toplamda yaptığımız asfalt çalışmaları 5 bin 300 metre uzunluğunda. Bunu yaparken 10 bin 114 ton asfalt serimi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Asfalt yenileme çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak kaldırım yenileme çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Ergün, “Sorumluluğumuzda bulunan cadde ve sokaklarda 61 bin metrekarelik mevcut kaldırımları yenileyerek, çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı. Bölgede kilitli parke ve yol çalışmalarının belli noktalarda devam ettiğini aktaran Ergün, “Büyükşehir Belediyesi olarak hem merkezde hem de ilçelerde vatandaşlarımızın daha konforlu bir yolculuk yapmaları için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz Başkanımıza güveniyoruz”

Gözne Mahalle Muhtarı Şevket Taşkın, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Burada kanalizasyon çalışmasından dolayı yollarımız kazılınca, hep toz içinde kaldık. Başkanımız bize söz vermişti ve sözünü tuttu. Kendisi her zaman ‘yollarımız hep açık olsun’ diyor ve yollarımız şimdi gerçekten çok açık oldu. Yollarımızı görünce herkes yollarının böyle olmasını istiyor ama bunlar sırayla yapılacak şeyler. Biz Başkanımıza güveniyoruz” dedi.