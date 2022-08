Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinin Mersin’in her noktasına yayılması için başlattığı ‘Yayla Şenlikleri’ni sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinin Mersin’in her noktasına yayılması için başlattığı ‘Yayla Şenlikleri’ni sürdürüyor. İlçe ilçe gezen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Türk Halk Müziği Topluluğu ve Kent Orkestrası ile kentin her noktasından müzik sesleri yükseliyor.

‘Yayla Şenlikleri’ çerçevesinde yapılan konserlerle merkeze en uzak noktadaki vatandaşlar da konser keyfi yaşıyor. Kendilerine her hafta farklı bir rota belirleyen ve kırsalda vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Türk Halk Müziği Topluluğu ve Kent Orkestrası, haftanın kapanışını Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde muhteşem bir konserle yaptı.

Aydıncık ilçesi Duruhan Mahallesi’nde sahne alan Türk Halk Müziği Topluluğu, sevilen türküleri Aydıncıklılar için seslendirirken, Gülnar’da pazar yerinde sahne alan Kent Orkestrası ise bölge sakinlerine eğlenceli bir akşam yaşattı.

Yaz akşamlarını, ilçelerine kadar gelen kültür sanat ekibi sayesinde renklendiren Aydıncık ve Gülnarlı vatandaşlar ise verilen konserlerden memnun ayrıldı.