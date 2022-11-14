Mersin’de yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan 4 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri 5 ay süren titiz çalışma sonucunda yatırım danışmanlığı adı altında birçok vatandaşı dolandırarak 270 bin TL haksız kazanç sağlayan 4 şüpheliyi tespit etti.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde arama ve el koyma işlemine istinaden jandarma çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.