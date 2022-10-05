Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Mersin emekli evine üye yaş almış vatandaşları Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun konserinde buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Mersin emekli evine üye yaş almış vatandaşları Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun konserinde buluşturdu.

Yaş almış vatandaşlar için Mersin’de gözde bir mekan haline gelen emekli evinde düzenlenen konserde birbirinden güzel şarkılar söylendi, vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım da katıldı. Etkinlik öncesinde konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, yaş almış vatandaşların gününü kutlayarak, “Kentimizin hafızasını, değerlerini oluşturan kıymetli üyelerimiz, sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Başkanımız ‘Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikte, selamlarını iletmemi istedi. Buraya bakış açım şu; kendim buranın üyesi olduğum zaman, gerek buranın iç düzenlemesinde gerekse burada yapılacak etkinliklerde nasıl mutlu olacaksam, nasıl keyifli vakit geçireceksem, nasıl bu kentin değerlerinin gerçek değerini bulacağı konuma getireceksem öyle çalışmalıyız diye düşünüyorum. Bu çerçevede kafamızda, içimizde, hayalimizde birçok etkinlik var. Bugün sizleri burada bir arada görmek, sizlerle birlikte olmak beni çok çok mutlu etti. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız” dedi.

Yaş almış vatandaşların gönül birliği yaptığı Mersin emekli evinin sorumlusu Gülşah Arslan da “Yaş almışlar günü vesilesiyle, sizlerle güzel bir müzik ziyafeti çekelim dedik. Sizlerle birlikte aktif yaşamın gerektirdiği gibi, yaşamımıza bir nebze olsun kaliteli zaman eklemek için burada güzel bir aile olduk. Bu güzel aileyle birlikte daha nice etkinlikler yapacağız. Ama her zaman söylediğim gibi, bu etkinlikler sizlerle anlamlı, sizlerle var. Destekleriniz ve varlığınız, bizler için çok kıymetli. O yüzden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte doyasıya eğlenen yaş almış vatandaşlar da duygularını ifade etti. Emekli öğretmen Türkan Ceylan, “Buradaki etkinliklere geldim, üye oldum, katılıyorum ve çok mutluyum. Bu etkinliklerin devamının olması çok güzel. Toplumsal hayatta, sosyal hayatta insanların ihtiyaç duyduğu çok güzel bir etkinlik. Bütün illerde, ilçelerde yapılmasını umuyorum. İnsanlık adına da ayrıca çok onur verici bir davranış” ifadelerini kullandı.