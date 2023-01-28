Mersin’de yaşayan Rusça konuşan topluluk temsilcileri, Mezitli Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri bir araya getirdiği Dayanışma Evini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mersin’de yaşayan Rusça konuşan topluluk temsilcileri, Mezitli Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri bir araya getirdiği Dayanışma Evini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dayanışma evi sorumlusu Pelin Yalman ve gönüllü Süreyya Özdemir ile sohbet eden, Rus gazeteci, gönüllü çevreci Elena Volodina, Mersin Rus Cemiyeti kurucusu, gönüllü Alena Dyakonova ve Mersin Plaj Voleybolu organizatörü Can Özdemir’in de aralarında olduğu Rus ülkelerinden gelen topluluk üyeleri, yardım malzemelerin toplanması, temizlenerek gruplara ayrılması ve ihtiyaç sahibine ulaşması sürecini ayrıntılarıyla öğrendi.

Sosyal medya aracılığı ile her türlü kullanım fazlası yada sıfır kıyafetlerin dayanışma evinde toplanarak gönüllüler yardımıyla temizlenmesi, yaş ve kategorilerine göre ayrılması ve mahalle muhtarları aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması konusunda çok hassas bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Süreyya Özdemir, “Biz yardım etmek isteyen vatandaşların iyi niyetinin değerlendirilmesinin yanında ihtiyaç sahibinin rencide edilmemesi konusunda çok hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızda bunu bilerek gönül rahatlığı ile gelip buradan eşya ve kıyafet alabiliyorlar. Bakımdan geçiriyoruz, evimize götürüp yıkıyoruz, ütülüyoruz ve ihtiyaç sahibine en hijyenik şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi adına mahalle muhtarları ile görüşerek tespitte bulunduğumuz ihtiyaç sahibini veri tabanımıza kaydediyoruz. Sonra onlara belirli aralıklarla randevu vererek ailesinde bulunan kişi başına ihtiyacına göre en az üç parça kıyafeti paketleyerek teslim ediyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan da bu konuda son derece hassas davranarak bu sürecin gizlice yürütülmesi konusunda bizlere destek oluyor” dedi.

Rusça konuşan topluluk temsilcileri de Mersin’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve eşya yardımı yapan tek belediye olduğunu dile getirerek, özellikle gönüllük ve dayanışma kavramı konusunda hayranlıklarını dile getirdiler. Daha önce Başkan Tarhan’ı ziyaret ederek başta sahillerin temizlenmesi olmak üzere çevresel, kültürel, spor ve sosyal işbirlikleri yapılması konusunda karar aldıklarını belirten Ruslar, bu çerçevede dayanışma evinin çalışmalarını yakından görmek istediklerini de ilettiler.