Mersin’de ’3. Mersin Yaşar Kemal Sanat Günleri’ paneli düzenlendi. Konuşmacılar, kitapları pek çok dile çevrilen usta yazarın anılarından, yaşantısından ve notlarından yola çıkarak, Yaşar Kemal’i anlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA), Yaşar Kemal Vakfı, Edebiyat Gönüllüleri ve Antik Sahaf Kitabevi iş birliğiyle 3. Mersin Yaşar Kemal Sanat Günleri paneli düzenlendi. Yenişehir Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panilen moderatörlüğünü Mithat Delioğlu üstlendi. Yazar Feridun Andaç ve Doç. Dr. Cihan Erdönmez’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, ünlü yazar Yaşar Kemal’in ’Hüyükteki Nar Ağacı’ eseri üzerinden, tarımda makineleşme ve doğanın yok oluşu konuları ele alındı. Konuşmacılar, Yaşar Kemal’in anılarından, yaşantısından ve notlarından yola çıkarak, Yaşar Kemal’i ve eserin ana fikrini oluşturan tarımda makineleşme ile birlikte doğanın yavaş yavaş yok edilme sürecini anlattı. Etkinlik, soru cevap bölümü ile tamamlandı.

"Yaşar Kemal’i öğrencilere tanıtmak ve anlatmak için yola çıktık"

Mezitli Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve MEDEKA Kurulu Üyesi Mithat Delioğlu, Çukurova’yı destansı bir şekilde bütün dünya edebiyatına tanıtan ve eserleri neredeyse tüm dünya dillerine çevrilen Yaşar Kemal’i öğrencilere tanıtmak ve anlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Öğrencilerin Yaşar Kemal’in eserlerini okuduktan sonra kitap kapağı, deneme, kısa film ve çizgi roman gibi yollarla yorumlarını bu tarz çalışmalara döktüklerini ifade eden Delioğlu, "Mersin Yaşar Kemal Sanat Günleri etkinliğinin ilk ayağı bu paneldi. Şubat ayında tatil dönüşü öğrencilerimiz ‘Hüyükteki Nar Ağacı’ kitabını okuyacaklar ve ardından çalışmalarını sergileyecekler" dedi.

"Gençlerin tekrar kitapla buluşmalarını amaçlıyoruz"

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Erdönmez de böyle etkinliklerin gençlerde okuma kültürünü pekiştireceğini belirterek, "2000’li yılların ikinci yarısından itibaren, çağımız dijital bir çağa dönüştü. Sesli kitap uygulamaları ve dijital dünya ile gençler, maalesef kitaplardan biraz koptu. Bu etkinliklerle gençlerin tekrar kitapla buluşmalarını, okumanın önemli avantajlarını yakalamalarını ve motivasyon sağlamalarını amaçlıyoruz. Gerisini Yaşar Kemal yapıyor zaten ve bize ihtiyaç kalmıyor" diye konuştu.