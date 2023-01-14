Mersin’de yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirilen operasyonda, call center olarak çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin’de yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirilen operasyonda, call center olarak çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun" çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 3 şüphelinin yasa dışı bahsi, iş yeri ve ofis olarak kullandıkları apartman dairesinde, internet üzerinden yurt dışından bağlantılı oldukları şahıslarla gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; P.D., M.B. ve M.C.Y.’yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 kuru sıkı tabanca, 21 fişek ile banka kartları ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandıkları cep telefonları ve bilgisayarlar ile iletişim kurmak suretiyle Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinde online call center olarak çalıştıkları tespit edilirken; dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede 443 bin 544 telefon numarasının bulunduğu, online bahis veya kumar içerikli siteler ile ilgili çağrı merkezince müşterilere verilecek cevap kalıplarının olduğu, ad-soyadı, e-posta, telefon numarası, kullanıcı adı, rumuz içerir bahis sitesi üye kaydına ait olduğu değerlendirilen kişisel verilerin bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.