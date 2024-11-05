Mersin’de yaş almış vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından ’akılcı ilaç kullanımı’ hakkında bilgilendiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki emekli evlerinden faydalanan yaş almış vatandaşlara, doğru ve bilinçli ilaç kullanımı anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal hayatta daha fazla yer almaları ve daha kaliteli emeklilik süreci geçirmeleri amacıyla yaş almış vatandaşlara yönelik farkındalık etkinlikleri ile bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Halkkent, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus emekli evlerinde yaş almış vatandaşlara yönelik ’akılcı ilaç kullanımı’ eğitimi verildi. Doğru ve bilinçli ilaç kullanımın anlatıldığı etkinlikte yaş almış vatandaşlar, doktorların uygun gördüğü tedavi biçimi ve yöntemine uygun ilaç kullanımı, hastalık belirtilerinin kişiye özel olduğu ve dozunda ilaç kullanımı hakkında bilgilendirildiler. Daha önce bu konuda yaşadıkları deneyimleri paylaşan yaş almışlar, merak ettikleri sorulara da yanıt buldular.

"Amacımız yanlış ve doğru olmayan ilaç kullanımını engellemek"

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, yaş almış vatandaşların sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmesi için eğitim, sağlık, sanat ve kültür alanlarında yoğun bir etkinlik programı oluşturduklarını söyledi. Yeter, "Uzmanımız tarafından yaş almış yurttaşlarımıza akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu eğitimle amacımız yanlış ve doğru olmayan ilaç kullanımını engellemek. Emekli evlerimizle sağlıklı bir neslin oluşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tedavi kişiye özeldir"

Toros Üniversitesi’nden hemşire Yusuf Yüce de akılcı ilaç kullanımına dair verimli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hemen hemen her saatte altını çizdiğimiz tek bir konu var; tedavi kişiye özeldir. Doktorlar kişiye uygun tedavi yöntemini ve ilacı belirler. Doktor belirledikten sonra hiç kimse ‘bana iyi geldi’ önerisiyle ilaç kullanmamalı. Akılcı ilaç kullanımı; uygun tedavinin doktor tarafından belirlenmesi, ilacın eczacı tarafından karşılanması, hasta ve hasta yakınına düşen sorumlulukla ilgili bir süreçtir" diye konuştu.

Halkkent Emekli Evi’nden faydalanan Peruze Berki ise "Gerçekten insanlarımız bazı konularda bilgisizce ilaç kullanabiliyor. Gelen uzman da bunlar hakkında çok detaylı bir açıklama yaptı" derken, emekli öğretmen Ökkeş Yetim de "Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız hataların neler olduğunu öğrendik" diye konuştu.