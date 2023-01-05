Mersin Orman Bölge Müdürlüğü makine parkında bulunan kamyon, orman yangınları mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce Mobil Yangın Yönetim Aracına dönüştürüldü.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden görevlendirilen ilgili teknik eleman, Yangın Yönetim Aracını kullanacak şoförlere ve teknik personele donanımlar ve kullanım konusunda bilgiler aktardı. “Yeni dizayn edilen mobil Yangın Yönetim Aracı en son teknoloji ile donatılmış olup, kendi enerjisini üretebilen ve aynı zamanda da jeneratörle desteklenen bir yapıdadır. Uydu bağlantılı haberleşme sistemi ile de alınan tüm görüntüler Yangın Yönetim Aracındaki led ekranlarında izlenilmekte ve yangınla ilgili genel bilgilere sahip olunmaktadır. Aynı zamanda içerisinde 7 kişi kapasiteli toplantı bölümü bulunmaktadır.” dedi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, “Yangın Yönetim Aracının olumsuz şartlarda hizmet verebilecek olmasından dolayı yangınla mücadelede büyük katkılar sağlayacaktır ’’ dedi.

Bölge Müdürü Yalçın, “bölgemizde ve ülkemizde yangınların olmaması, olması halinde ise Yangın Yönetim Aracının Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüze hayırlı olması” temennisinde bulundu.