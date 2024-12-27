Mersin'de yangın gönüllülerine eğitim verildi

MERSİN (İHA) - Mersin'de gönüllülerin orman yangınlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmelerini sağlamak amacıyla 'Orman Yangın Gönüllüsü' eğitimi verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada verilen eğitimlerin ilkinde orman yangınlarının sebepleri, yangınla mücadele yöntemleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi. Uygulamada ise yangınla mücadelede kullanılan ekipmanlar tanıtılarak, yangın söndürme teknikleri gösterildi.

Eğitimlerle, gönüllülerin orman yangınlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmelerinin amaçlandığı bildirildi.