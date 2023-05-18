Tatbikata Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, işletme müdürleri, Öz Orman-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın, müdür yardımcıları, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları, işçiler ve gönüllüler katıldı.

Yangın organizasyonu, orman yangınları ve müdahale, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesinin ardından, arozöz ekipmanlarının doğru ve seri kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Bölge Müdürü Yalçın, yangın ekiplerinin uyması gereken kurallara dikkat çekerek, Orman İşletme Müdürlüklerine, makine, ekipman ve koruyucu donanım malzemelerinin doğru kullanımından ötürü teşekkür ederek az hasarlı bir yıl diledi.