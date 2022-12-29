Mersin’de bir markete yapılan operasyonda, gümrük kaçağı ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi gümrük kaçağı alkol ve kaçak tütün mamullerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir markette gümrük kaçağı ürünler olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli M.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 4 adet, 27 tabanca mermisi, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 7 bin 105 adet cinsel içerikli ürün, 27 bin 646 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı, 2 bin 100 adet gümrük kaçağı puro, 158 gümrük kaçağı elektronik sigara, 100 paket gümrük kaçağı sigara ve yaklaşık 10 bin adet gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.