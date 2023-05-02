Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, geçtiğimiz ay Özgürlük Parkı’nda yakılarak kullanılamaz hale gelen çocuk oyun gruplarını yeniledi.

Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi’nde bulunan Yenişehir Belediyesi Özgürlük Parkı’ndaki çocuk oyun grupları, geçtiğimiz ay gece saatlerinde ateşe verilmişti. Yakılan oyun grupları kullanılamaz hale gelmiş, parkta da tahribata neden olmuştu. Yenişehir Belediyesi, çocukların oyunlar oynayabildiği ve güzel vakit geçirdiği parktaki oyun gruplarını yenilerek hizmete açtı. Yenilenen oyun grubu birçok farklı özellikle donatıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Çocuklarımıza sözümüz vardı. Heyecanla yeni oyun gruplarını beklediklerini biliyordum. Yeni oyun alanımız hem daha büyük hem de daha dayanıklı, çocuklarımızın en güzel anlarına şahitlik etmesini umuyorum. Yaşam alanımızı korumalıyız, bu hepimizin sorumluluğu” dedi.