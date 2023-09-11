Mersin’in Tarsus ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Kapalı bir okulun çatısı yola uçtu.

Kentte saat 14.30 sularında başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Ayrıca Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde bulunan eski bir okulun çatısı fırtınadan uçtu. Çatının düştüğü sırada caddede kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Bazı ağaçların yola devrildiği fırtınada, elektrik kesintileri yaşandı. Kırsal kesimde seraların büyük zarar gördüğü tespit edildi.

Yola devrilen ağaçlar Tarsus Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.