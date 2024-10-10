Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında etkisini artıran yoğun yağışlara karşı tüm ilçelerde yağmursuyu hat ve ızgara temizliklerine ara vermeden devam ediyor.

Izgaralara atılan her türlü atık, süprüntü ve çöpler, ızgara bağlantılarını tıkayarak suyun akışını engelliyor ve yağışlarda su taşkınlarına, sel tehlikesine neden oluyor. Bu durumun oluşmasının önüne geçmek için harekete geçen MESKİ ekipleri, Mersin’in tüm noktalarında ızgara temizleme çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. Yağmursuyu ızgaraları ve kollektör hatlarını titizlikle temizleyen ekiplerin çalışmalarıyla, olası yağmursuyu göllenmelerinin ve beraberinde yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

Ayrıca ’Teksin’ uygulaması üzerinden yapılan başvurulara en kısa sürede yanıt veren MESKİ ekipleri, ihbar üzerine gelen bin 503 adet ızgara yenileme ve temizlik işine ise en kısa sürede çözüm getirdi.

“Vatandaşlarımızın, ızgaralara çöp atmamalarını rica ediyoruz”

MESKİ Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığında görev yapan Burak Başar; “Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı, yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından, il genelinde yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek taşkınlara karşı önlem alınmaktadır. Yağmursuyu ızgaralarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşlarımızdan bu noktalara çöp atmama konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.