Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde verilen voleybol kursları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin Seyfi Alanya Spor Salonunda verilen voleybol kursuna yılın her dönemi kayıt yaptırılabiliyor. 2011-2015 doğumluların kayıt yaptırabildiği ve mevcutta 127 kursiyerin kayıtlı olduğu voleybol kursu, haftanın 5 günü veriliyor. Çocukların hem sporla tanışması hem de yeteneklerine göre yönlendirildiği kurslarda, seviyelere göre grup dersleri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinde voleybol antrenörü olarak görev yapan Hakan Şahbaz, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine kurslarımızı başlattık. Hem teknik hem teorik bir şekilde voleybol antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda kayıtlı olarak 127 tane sporcumuz mevcut. Bu sporcuları 4 grup halinde antrenmana alıyoruz. Haftanın beş gün antrenmanlarımız var. Şu anda 2011 ve 2015 doğumlular arasındaki yaş gruplarıyla antrenmanlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kursların tamamen ücretsiz olduğunu ve kayıtların Macit Özcan Spor Tesislerinde yapıldığını belirten Şahbaz, "Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların yaz tatilinde evde oturup telefonun başında kalmalarını istemiyoruz. Hem sosyal aktivite olarak hem sağlık açısından düşündüğümüzde, onlara hem spor aktivitesi hem voleybolun teknik ve teorik bütün yönleriyle verdiğimizi düşünüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her daim yanındayız” diye konuştu.

Voleybol kursuna gelen ve voleybol sporunu çok sevdiğini söyleyen Nehir Berber, “Çok güzel bir spor. Burada voleybol oynuyoruz, çalışıyoruz. Maçlara çıkacağız. Hocamızı da çok seviyoruz. İleride voleybolcu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Zeynep Özmutlu, kursta zamanının çok güzel geçtiğini anlatarak, “Burada egzersizler yapıyoruz. Voleybol hakkında bilgiler öğreniyoruz, çalışıyoruz. Voleybol bence çok güzel bir spor dalı. Ben Büyükşehir Belediyesi’ne çok uzun zamandır geliyorum. Çok küçükken Hakan Hoca ile başladım zaten. Kuzenimle birlikte geliyoruz” ifadelerini kullandı.