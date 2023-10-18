Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ve Silifke ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatan ekipler, 4 şüpheliyi tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 682 adet uyuşturucu hap ile 11 kilo 470 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.