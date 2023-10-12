Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 şüpheliyi tespit etti. 2 aylık çalışma sonunda bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, şafak vakti Özel Harekat ekipleri ve dron desteğiyle 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Koç başlarıyla kırılarak girilen adreslerde 35 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 62 fişek halinde 121 gram eroin, 83 gram esrar, 382 uyuşturucu hap, bin 733 sentetik ecza, 6 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 35 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından kazanılan 42 bin lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.