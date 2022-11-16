Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 7 bin 336 adet sentetik hap ele geçirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 7 bin 336 adet sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan A.G. ve N.K. isimli şahısların uyuşturucu sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheli şahısları gözaltına alırken, adreste yapılan aramada 7 bin 336 adet sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.