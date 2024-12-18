Mersin’in Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 uyuşturucu taciri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 830 gram bonzai, 780 gram metamfetamin, 79 gram kubar esrar, 485 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 24 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.