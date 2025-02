Mersin'de üreticilere yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde su sıkıntısı yaşanan iki mahalleye 3 bin 652 metre sulama borusu desteğinde bulundu. Destek sayesinde 10 bin dekar arazi su kaybı yaşanmadan sulanabilecek.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde fide, fidan, makine ve ekipman, küçükbaş hayvan gibi tarımsal desteklerle üretimi teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin daha verimli üretim yapabilmesi için sulama borusu desteğinde bulunmaya devam ediyor. Tarımsal arazilerden maksimum verim sağlanması ve su kayıplarının önüne geçilmesi için yapılan desteğin son durağı Erdemlili üreticiler oldu. Daha önce açık kanal sistemiyle arazilerini sulayan Hacıhalilarpaç Mahallesi’ndeki üreticilere bin 752 metre sulama borusu desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık sebebiyle su kaynaklarının kuruması üzerine sıkıntı çeken Çiftepınar Mahallesi’ne ise 900 metre sulama borusu desteği verdi. Büyükşehir Belediyesi, daha önce motopomp su pompası yardımıyla arazilerini sulayan iki mahalledeki 800’den fazla üreticinin hayatına dokunurken, destek sayesinde 10 bin dekar arazi su kaybı yaşanmadan sulanabilecek.



"Her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıtımı gerçekleştiriyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, tarımın her koluna destek verdiklerini, bu desteklerden birinin de sulama borusu desteği olduğunu ifade etti. Her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Şahutoğlu, "Bu yıl da yine 100 kilometre boru desteğiyle suya ihtiyacı olan ve sulanamayan arazilerin suya kavuşturulması amacıyla projeyi sürdüreceğiz. Erdemli’de Hacıhalilarpaaç Sulama Kooperatifi’nin açık sistemle ana kaynaktan gelen su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi talebi vardı. Mühendis arkadaşlarımızın çizdiği proje doğrultusunda kooperatif aracılığı ile 300’lük bin 752 metre sulama borusu desteğinde bulunduk. Böylelikle arazilerini yeterince sulayamayan üreticilerin problemini ortadan kaldırdık. Hacıhalilarpaaç Sulama Kooperatifi’ne üye 230 üreticinin yaklaşık 3-4 bin dekarlık arazisinin suyla buluşmasını sağladık" dedi.



"Projeler üretmeye devam edeceğiz"

Çiftepınar Mahallesi’ndeki üreticilerin de son yıllarda artan kuraklık sebebiyle arazilerinde yetersiz sulama problemi ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Şahutoğlu, "Çiftepınar Sulama Kooperatifi’nin talebi doğrultusunda ekip arkadaşlarımız bir çalışma gerçekleştirdi. Yukarıda su toplanma merkezi olan kaputaj sistemimizden suyu alarak 1 kilometrelik borular yardımıyla kapalı sisteme ileteceğiz. Bu sayede su kayıplarının önüne geçilmesini ve yaklaşık 6 bin dekar arazinin daha verimli şekilde sulanmasını sağlayacağız. Üreticilerin yaşadığı problemleri gidermeye yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Önceden dinamo ile suluyorduk, şimdi cazibe ile sulayacağız"

Hacıhalilarpaaç Mahalle Muhtarı Mehmet Taş da eski olan su kanalı nedeniyle çok fazla su kayıpları yaşadıklarına dikkat çekerek, "Artık su problemimiz yüzde 80 su oranında ortadan kalktı. Önceden bahçemizi dinamo ile suluyorduk, şimdi cazibe ile sulayacağız" ifadelerini kullandı.

Hacıhalilarpaaç Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Kuzucu ise "Sulama borusu desteği sayesinde su kaybını önledik. Önceden motopomp yardımı ile bahçelerini sulayan üreticilerin arazilerine artık su direkt ulaşmaya başladı" dedi.

Hacıhalilarpaç Mahalle sakinlerinden Abdurrahman Gültekin de motopompla sulamanın ortadan kalkmasıyla daha önce bir yılda 30-40 bin TL ödeyen üreticinin elektrik maliyetinin 5-10 bin TL'ye kadar indiğini kaydetti.



"Sulama döngüsü 38 günden 14 güne indi"

Çiftepınar Sulama Kooperatifi Başkanı ve Muhtarı Bilal Erenay, bölgedeki limon bahçelerinin sulama borusu desteği sayesinde yeniden hayat bulduğunu belirtirken, kooperatifte sulama bekçisi olarak görev yapan Arif Gülü, destek sayesinde 5 bin dönümlük sulama döngüsünün 38 günden 14 güne indiğini kaydetti.

