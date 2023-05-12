Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal bölgelerde arıcılık veya hayvancılıkla uğraşan üreticilere yüzde 50 hibe destekli güneş enerji paneli dağıtımı gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için örnek projelerini sürdürdüğü belirtildi. Torosların zirvesinde hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan Yörüklerin, özellikle elektrik konusunda oldukça ihtiyaç duydukları güneş enerji panellerinin dağıtılmaya devam ettiği ifade edildi. ’Güneş Topluyoruz Sizin İçin’ sloganıyla yürütülen yüzde 50 hibe destekli güneş enerji paneli dağıtımından, 360 üreticinin faydalandığı kaydedildi. Erdemli’de yapılan 164 panel dağıtımının ardından Tarsus, Çamlıyayla, Akdeniz ve Yenişehir’de de toplam 138 üreticiye güneş panelleri dağıtıldığı, aktarıldı. Çalışmadan Tarsus ve Çamlıyayla’dan toplam 81 üretici faydalanırken, teslimatların belediye Koordinasyon Şube Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

"Projemiz 300 ile başlayıp, 360 kişilik kontenjana yükseldi"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğünde görevli Endüstri Mühendisi Esin Aşlar, projeden toplam 360 üreticinin faydalandığını belirterek, "Projemiz 2023 yılı için planlanmış, Güneş Paneli Desteği Projesi çerçevesinde yüzde 50 hibeli bir projedir. Projemizden arıcılar ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilerimiz faydalanmaktadır. 300 üretici ile başladığımız projemiz, gelen yoğun talep üzerine 360 üreticiye yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini de kaydeden Aşlar, "Amacımız bu projeyle, bu işi icra eden insanların yaşam standartlarını biraz daha iyileştirmek, onlar için yaşam şartlarını biraz daha kolaylaştırmak. Projenin ilk etabının yapıldığı Erdemli’de 164 kişi faydalandı. İkinci etabını düzenlediğimiz dağıtım planına göre, projeden 4 ilçede toplam 138 kişi faydalanacak. Tarsus’ta ise 81 kişi faydalandı" diye konuştu.

"En büyük sorunumuz paneldi"

Tarsus’a bağlı kırsalda yer alan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı ve Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu üyesi Hakan Şahin, "En büyük sorunumuz paneldi. Koyun, keçi üreticilerimiz ve arı yetiştiricileri arkadaşlarımıza, dağlarda elektrik ortamı yaşattığı için, çadırlarımızı aydınlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.