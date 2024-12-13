Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınların kendi yaptığı ürünleri daha geniş kitlelerle buluşturmalarını sağladığı üretici stantları ’yeni yıl’ temasıyla kuruldu. Hediyelik pek çok süs eşyası bulmanın mümkün olduğu üretici stantları 15 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerinden biri olan, kadınların üretim yapmalarını teşvik ettiği ve yaptığı ürünleri daha geniş kitlelerle buluşturmalarını sağladığı üretici stantları bu kez yeni yıl temasıyla kuruldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından evde üretim yapan kadınlara mali kaynak oluşturmak amacıyla kentin dört bir yanında kurduğu üretici kadın stantları, AVM’de yerini aldı.

15 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Burcu Sert, kadınlara mali kaynak oluşturmak amacıyla açtıkları üretici kadın stantlarını bu kez yılbaşı konsepti ile hazırladıklarını belirterek, "AVM’de 15 Aralık’a kadar sabah saat 09.00 ile akşam 22.00 arasında üretici kadınlar, yılbaşına özel ürettikleri ürünlerle birlikte alışveriş merkezinde olacaklar. Kadın elinden üretimi desteklemek isteyen herkesi alışveriş merkezine bekliyoruz" dedi.

AVM Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Engin Türkyılmaz da kadın elinden üretimi desteklemek için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olduklarını ifade ederek, "Her özel günde üretici kadın stantlarına yer vermek bizler için mutluluk verici. 15 Aralık’a kadar üretici kadın stantlarımız, Mersinlilerin ziyaretine açık olacak" diye konuştu.

"Daha geniş bir kitleyle buluşabiliyoruz"

Seramik üreticisi Derya Terzili, normalde evde satış yaptığını belirterek, ilk defa böyle bir organizasyonda yer aldığını kaydetti. Terzili, "Evde satış yaparken daha az kişiye ulaşabiliyoruz, ama burada daha çok insana hitap edip daha geniş bir kitleyle buluşabiliyoruz. Herkesi stantlarımızı ziyarete bekleriz" dedi.

İlk defa üretici kadın stantlarında yer alan Hande Şahin ise "Normal zamanda evde üretip, sosyal medyadan satış yapıyorum. Daha çok insana ulaşmak anlamında böyle bir avantaja sahip olmak bizler için çok kıymetli. Evde oturduğumda böyle bir imkana sahip olamayabilirdim, ama Büyükşehir Belediyesi sayesinde daha çok tanınıp daha çok satış yapabileceğiz" şeklinde konuştu.