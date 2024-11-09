Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ’Dijital Çağda İş Arama Kanalları ve Linkedln Eğitimi’ düzenledi.

Mersin Üniversitesi Kamu Denetçiliği Topluluğu ve Ekonomi Topluluğu iş birliğinde Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitim, üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol’un açılış konuşmasıyla başlayan program, Kamu Denetçiliği Topluluğu Başkanı Kahraman Yıldırım’ın konuşmasıyla devam etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Danışmanı Berkant Altunay tarafından yapılan sunumda; ‘Dijital Çağda İş Arama Kanalları ve Linkedln Eğitimi’nde dijitalleşen iş süreçlerinin önemi vurgulandı. Eğitimde ayrıca, iş arama sürecinde dijital kanalların etkisi ve profesyonel bir şekilde dijital profil oluşturmanın gerekliliği üzerinde duruldu. Öğrencilerin dijital dünyada nasıl etkili bir şekilde yer alabilecekleri ve iş arama süreçlerinde teknolojiyi nasıl kullanabilecekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesindeki kafelerde sunulan yarı zamanlı iş fırsatları hakkında da öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Yarı zamanlı çalışma programlarının, öğrencilerin mesleki gelişimlerine ve iş hayatına adaptasyon süreçlerine sağladığı katkılar vurgulandı.

"Kariyer Merkezi, gençlerin daima yanında"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, ‘Dijital Çağda İş Arama Kanalları ve Linkedln Eğitimi’nin, yeni akademik dönem için hazırladıkları eğitim modüllerinden biri olduğunu ve gelecekte üniversite öğrencilerinin girişimcilik yeteneklerini geliştirmeye yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Öğrenci kulüplerinin etkinlik yapabileceği sosyal alanlar oluşturma hedeflerinin de olduğunu belirten Özada, Kariyer Merkezinin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu vurguladı.

Kariyer Merkezi, öğrencilere yönelik sunduğu rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı ve hazırlıklı bir şekilde katılmalarını hedefliyor. İş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi önemli eğitimlerin yanı sıra; profesyonel yöneticiler ve kurumsal firmalarla network oluşturma fırsatları da sunarak, öğrencilerin kariyer yolculuğunda güçlü bir destek sağlıyor.