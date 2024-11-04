Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrenciler için kent tanıtım turları düzenliyor. Mersin Kent Konseyi koordinesinde düzenlenen tura katılan öğrenciler üstü açık otobüs ile şehir turu atıyor.

Öğrencileri her alanda destekleyen Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik kent tanıtım turları düzenliyor. Mersin Kent Konseyi koordinesinde düzenlenen tanıtım turlarında öğrenciler üstü açık otobüs ile şehir turu attı. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencileri kent gezisinde bir araya geldi. Soli’den geziye başlayan öğrenciler hem sahil bandında görülmesi gereken yerleri hem de Büyükşehir Belediyesinin kente ve öğrencilere kazandırdığı hizmetleri yerinde gördü. Soli sahili ile başlayan kent turunda rota Viranşehir sahili ile devam etti. Öğrenciler Down Kafe’yi görerek mola verdi. Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı kafelerden Tribün Kafe’nin önünden geçen grup, Adnan Menderes Bulvarı’ndan devam ederek Adres Okuma Salonu’na ulaştı. Öğrenciler okuma salonunu gezerek kayıt yaptırdı. Kongre ve Sergi Sarayı ile kütüphaneyi de gezen öğrenciler, Mersin Limanı’nı, restorasyon sürecindeki Taş Bina’yı ve Mersin Çarşısı’nı da görme fırsatı buldu. Survivor Cafe’de ikram edilen yemek molasının ardından Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni de gezen öğrenciler, tamamlanan kent turunun ardından yurtlarına bırakıldı.

"Kent tanıtım turuna devam edeceğiz"

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, kent tanıtım turunun Mersin’de üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Mersin’deki üniversiteleri yeni kazanan öğrencilerin kente daha iyi, hızlı ve doğru bir şekilde adapte olabilmeleri için Mersin’deki önemli bazı noktaları üstü açık otobüsümüzle gezdiriyor ve onlara mekanları tanıtıyoruz. Öğrencilere yönelik kent tanıtım turuna devam edeceğiz" dedi.

"Öğrencilerimiz hem Mersin’i tanıdı, hem de onlar için iyi bir hatıra oldu"

Mersin Kent Konseyi Eğitim Komisyonu’nda görevli Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde Prof. Dr. Serdarhan Musa Taşkaya da kente yeni gelen öğrencilere Mersin’i tanıtmak için talepte bulunduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinden olumlu dönüş aldıklarını belirten Taşkaya, gezi hakkında bilgi verdi. Taşkaya, "Öğrencilerimiz hem Mersin’i tanıdı, hem de onlar için iyi bir hatıra oldu" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi Baran Macar ise geziden çok memnun kaldıklarını dile getirerek, "Bizim açımızdan çok iyi bir sosyal etkinlik oldu" dedi. Mersin Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Şeyma Çakmaz da gerçekleştirdikleri kent turunun güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.