Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursunda, Yükseköğretim Kurumu Sınavı’na hazırlanan öğrencilere, gelen talep üzerine ’hızlı okuma teknikleri’ eğitimi verilmeye başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursunda, Yükseköğretim Kurumu Sınavı’na hazırlanan öğrencilere, gelen talep üzerine ’hızlı okuma teknikleri’ eğitimi verilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 11 kurumda LGS sınavına hazırlanan öğrenciler ile hızlı okuma teknikleri 4 haftadır devam ediyor. Verilen bu dersle, öğrencilerin sınavda zamanı daha iyi kullanmaları amaçlanıyor. Merkez kurs merkezinde ise YKS’ye hazırlanan öğrencilerin isteği üzerine bir pilot grup belirlendi ve bu grubun dersleri yeni başladı.

“Öğrencilerimize sınavda zaman kazandırmak istiyoruz”

Bu eğitimin temel amacının, öğrencilerin sınavlarda zamanı doğru kullanarak başarılarını artırmak olduğunu söyleyen Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni Seyhan Akbulut, hızlı okuma teknikleriyle beraber okuma hızının 4 kat artabileceğini ifade ederek, “Öğrencilerimiz sınavlarda uzun paragraf sorularıyla karşılaşıyorlar. Bu paragraf soruları daha çok okuma, anlama gerektiren sorular oluyor. Matematikte de problem sayısı oldukça fazla. Aslında her dersin temeli okuma, anlama becerisidir. Bu temeli sağlamlaştırmak için hızlı okuma teknikleri dersine başladık” dedi. 6 haftalık bir süreçte gerçekleşecek dersle beraber, artık soruların öğrencilere uzun ve yorucu gelmeyeceğini söyleyen Akbulut, “Eğitimimizin içeriği çok zengin. Eğitimimize göz egzersizleriyle başladık. Devamında gerekli uygulamalarla derslerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimiz, bu ders için çok istekli ve heyecanlılar. Onların bu heyecanı bizleri de etkiliyor” diye konuştu.

“Sınavlarda süreyi doğru kullanma açısından faydalı bir eğitim”

Derste aldıkları eğitimle ilgili görüşlerini paylaşan öğrencilerden Yasemin Tönbe, “Hızlı okuma kursuna, denemelerde sürekli olarak yaşadığım süre sıkıntısından dolayı katıldım. Paragraf sorularında bana çok fayda sağlayacağını ve çok etkili bir kurs olduğunu düşünüyorum. Bu kursun sonuçlarını merakla bekliyorum” diye konuştu.

Uzun zamandır okumayla ilgili sorun yaşadığını ifade eden Beren Sakım ise “Bu nedenle eğitime katıldım. Hızlı okuma teknikleri eğitimini aldıktan sonra, hedeflediğim üniversiteyi kazanacağıma inanıyorum. Verimli ve eğlenceli bir ders oldu. Bir sonraki dersi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.