Mersin’de 13 ilçede yaşayan dar gelirli 35 bin aileye ulaşılması hedeflenen un dağıtım projesi bu yılda başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl uyguladığı“Un Dağıtım" projesi bu yıl yeniden başladı. ‘Hamurumuzda Dayanışma Var’ sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde, bu yıl 13 ilçede yaşayan dar gelirli 35 bin aileye ulaşılacağı her aileye 10 kilogram olmak üzere, toplam 350 bin kilogram un dağıtılacağı kaydedildi. Dağıtımlara yoğunlukla, kendi ekmeğini üreten müstakil evlerin kümelendiği dezavantajlı mahalleler ile kırsal bölgelerde yapıldığı ifade edildi.

Belediyede sosyal hizmetler dairesinde sosyolog olarak görev alan Berk Bağ, geçen sene gerçekleştirdikleri un dağıtım projesini bu sene de başlattıklarını belirterek, “Özellikle dezavantajlı mahalleler ve kırsalda ihtiyaç sahibi ve aynı zamanda kendi ekmeğini yapabilecek konumda olan vatandaşlara ulaşıyoruz. Tespit ettiğimiz her bir haneye 10 kilogram un teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın en azından şu dar zamanda bir şekilde kendi ekmeklerini üretmelerini sağlıyoruz” dedi.

Belediyenin bir yoksulluk envanteri oluşturmaya çalıştığını ve güncel verilere sahip olduklarını kaydeden Bağ, “Tespit ettiğimiz haneleri her sene güncelliyoruz ve oralara her türlü yardımlarımızı ve desteğimizi ulaştırıyoruz. Un yardımımız da geçen sene olduğu gibi, her sene devam etmek üzere tasarlandı” diye konuştu.