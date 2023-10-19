Mersin'de umuma açık 10 eğlence mekanında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren umuma açık eğlence mekanları üzerinde, genel asayiş yönünden denetlenmesini sağlamak, suç ve suçlular ile mücadeleyi etkin bir şekilde yürüterek, suça konu her türlü maddi unsurun ele geçirilmesine yönelik 10 iş yerinde eş zamanlı denetim yaptı. Yapılan denetimde 377 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 3 yabancı uyruklu aranan ile 2 yoklama kaçağı şahısla ilgili gerekli işlem yapıldı.

Ayrıca 2 işyerinde tespit edilen eksiklikler ve mevzuata aykırı usulsüz çalışma şartlarıyla ilgili tutanak tutuldu.