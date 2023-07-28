Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde verilen basketbol kurslarının yaz döneminde de devam ettiği ve alt yapıya sporcu yetiştirdiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak görev yapan basketbol antrenörü İhsan Keskin, kursların yaz-kış devam ettiğini söyledi.Öğrencilere basketbol temel eğitimi verdiklerini ifade eden Keskin, “2007 ve 2015 doğumlular arasında şu an 120 kayıtlı öğrencimiz var. Çocuklarımız burada sadece basketbol değil, spor yapma alışkanlığı da kazanıyorlar. Burada paylaşmayı, yardımlaşmayı da öğreniyorlar. Aynı zamanda ve en önemlisi kötü çevre, kötü alışkanlıklardan uzak kalmak için spor çevresi oluşturuyorlar. Akdeniz Bölgesinin en güzel basketbol sahasında antrenman yapıyorlar” dedi.

Antrenmanların pazartesi, salı ve perşembe günleri yapıldığını dile getiren Keskin, “Çalışmalarımız yaz boyunca devam edecek. Okullar açıldıktan sonra da cumartesi ve pazar günlerine dönüş yapacağız” diye konuştu.

Hedeflerinin büyükşehir belediyesinin altyapısına da oyuncu yetiştirmek ve iyi birer basketbolcu olmalarını sağlamak olduğunu belirten Keskin, “Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesinin altyapısından yetişip, milli takım kampına çağırılan çok sporcumuz oldu” ifadelerini kullandı.

Basketbol kursuna severek katıldığını ve ileride iyi noktalara gelmek istediğini dile getiren Tülay Yıldırımcan ise “Sürekli antrenman yaptığımız için çok eğleniyorum. Güzel geçiyor. Arkadaşlarım da olduğu için sosyalleşmiş oluyorum. Yaklaşık 2,5 aydır basketbol kursuna geliyorum. Spor yapmak isteyenler için kursun ücretsiz olması da çok iyi. İleride milli sporcu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

1,5 yıldır basketbol kursuna geldiğini aktaran Ali Engin Belice de, “Evde olmak yerine burada basketbol oynamayı seviyorum. Bize bu imkanları sunduğu için başkanımıza teşekkür ederiz. Bu kurs olmasaydı ya evde olurdum ya da dışarıdaki sahalara gidip orada çalışırdım. Burada hocamla daha iyi çalışıyorum. Arkadaşlarım da var. Hem eğleniyorum hem de basketbol oynuyorum. NBA’de oynamayı çok istiyorum, bunun için çabalayacağım” dedi.