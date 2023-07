Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi gerçekleştirilen ‘U-11/U-12 Minikler Şenlik Ligi’ başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile gerçekleşen, 80 takımın şampiyonluk için ter dökeceği ve 25 Temmuz’a kadar sürecek olan turnuvanın başlangıç vuruşunu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok yaptı. 11-12 yaş aralığında çocukların katıldığı turnuvada, çocuklarda spor bilincini oluşturmak, rakibine saygılı olmak, takım olma kurallarını uygulamalı bir şekilde gösterebilmek amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen maçlara dileyen herkes izleyici olarak gidebiliyor. Lig faaliyetleri çerçevesinde takımların sağlık ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, ligin tamamlanması ile birlikte şampiyon olan takım ve oyunculara çeşitli ödüller verecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, ‘U-11/U-12 Minikler Şenlik Ligi’nin çocuklardaki spor bilincini artıran bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2. kez düzenlediği Türkiye Futbol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediğimiz şenlik ligindeki amaç, 11-12 yaş grubu çocuklarımıza sporda fair play’i öğretebilmek, rakibine saygı duymayı, insanlara saygı duymayı öğretmek. Çocuklara katı kurallar yok. Hakemlerimiz uygulamalı bir şekilde çocuklara kuralları öğretiyorlar. Amacımız doğru insan olmalarını sağlamak. Bu lige 80 tane takım katılıyor Mersin’den. Her takım 14 kişiden oluşuyor. 40 takım, 11 yaş grubu, 40 takım da 12 yaş grubu toplam bin 120 sporcumuz katılıyor. Turnuvamız 25 Temmuz’da bitecek” dedi.

Günlük ortalama 20 maç oynandığını söyleyen Taşkın, “Turnuva devam ediyor. İzlemek isteyenler de bizim tesislerimize geliyorlar. Çocukların velileri hep burada, güzel bir kaynaşma oluyor. Hem veliler arasında hem sporcu çocuklarımız arasında. Amacımız Mersin'deki çocuklarımıza spor bilincini yaygınlaştırmak, geliştirmek. Mersin Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi spor alanında da her türlü desteği vermeye devam ediyor” diye konuştu.