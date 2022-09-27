Çıkan çatışma sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu. Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’ndeki Tece Polisevi’nde meydana geldi. 22.45 sıralarında 2 araç içerisinde Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ekiplerinde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.

Mersin’de Tece Polisevi’ne düzenlenen bombalı saldırının ardından yakınlara bırakılan çanta içerisindeki tuzak bomba böyle imha edildi.

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