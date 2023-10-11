Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını, birbirinden güzel ve farklı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Bu etkinliklerden biri de Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak olan ‘100. Yıl Dönümünde Cumhuriyetimiz Sempozyumu’ olacak.

Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) Kent Tarihi Kurulu tarafından, İçel Sanat Kulübü Tarih Kurulu’nun da desteğiyle yapılacak olan sempozyum, 13 Ekim Cuma günü saat 15.00’te Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Sempozyum, ‘Cumhuriyet Dönemi Bestecilerden Seçkiler’ adlı müzik dinletisiyle başlayacak. 2 gün boyunca 4 oturumun yapılacağı sempozyumda, alanında uzman akademisyenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, gelişme ve ilerleme sürecinde iktisat, basın ve medya, sinema, Türk dili, kamu yönetimi ve milli sermaye konuları üzerine önemli bilgiler aktaracak. 14 Ekim’de yapılacak 4. ve son oturumda ise Mersin özelinde konulara değinilecek.

Sempozyumun konuları, saat ve katılımcı bilgilerine, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bunlardan birisinin de ‘100. Yıl Dönümünde Cumhuriyetimiz Sempozyumu’ olduğunu ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum İle İlişkiler Şube Müdürü Çağan Coşkuner, “Mersin’e Değer Katanlar Kent Tarihi Kurulu ve İçel Sanat Kulübü Tarih Kurulunun da katkılarıyla, 13-14 Ekim’de söz konusu sempozyumumuzu gerçekleştireceğiz. Sempozyum çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişme sürecinin tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik boyutları, akademik bir anlayışla ortaya konulacak” dedi.

Alanlarında uzman akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirecek sempozyumun bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması ve Türkiye’nin yüzyıllık sürecine ışık tutmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Coşkuner, “Sempozyumumuzun yanı sıra, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ adlı fotoğraf sergimiz de yine katılımcıların ziyaretine açık olacak. 13 Ekim Cuma günü saat 15.00’te açılışını gerçekleştireceğimiz sempozyuma tüm Mersinlileri bekliyoruz” diye konuştu.

Aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek bir diğer etkinlik ise Mersin Kitap Fuarı olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu yıl 8.’si gerçekleşecek olan Mersin Kitap Fuarı, 14 Ekim’de Yenişehir Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. 22 Ekim’e kadar sürecek olan fuarda Mersin Büyükşehir Belediyesinin de standı yer alacak. Kültür yayınlarından çıkarılan kitapların yazarlarıyla da imza günü düzenleyecek olan büyükşehir belediyesi, standı ziyaret edenlere ücretsiz kitap hediye edecek.