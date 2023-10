Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen, Geleneksel Türk Okçuluğu Kupası 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu ile Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlararası Futbol Turnuvası başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Kupası 100. Yıl Cumhuriyet Koşusunda bu kez oklar, cumhuriyet için atıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da sporcularla birlikte ok atışı yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı ok atışında Başkan Yılmaz, hedefi vurmayı başardı.Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen turnuva, Türkiye’nin dört bir yanından Mersin, Adana, Osmaniye, Sivas, Yozgat, Kahramanmaraş, Nevşehir ve Niğde illerinden 100 sporcunun katılımıyla, kadınlar ve erkekler dalında minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Cumhuriyetin 100. yılında 100 Geleneksel Türk Okçusu, toyda ok uçurdu.

Görsel şölen yaşandı

Korukent Mahallesi’nde bulanan Bilge Kağan Stadında, geleneksel kıyafetlerle ok atarak yarışan sporcular, nefes kesti. Turnuvanın sonunda, ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyalarını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz takdim etti. Yılmaz, cumhuriyet için kıyasıya mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.

Her yıl bu etkinliği heyecanla gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz. “100. yılda 100 sporcu ile etkinlik yapıyoruz. Ok ve yaya sahip olmak, bu kıyafetlere sahip olmak çok güzel bir ruh. Geleneksel Türk okçuluğu her geçen gün ilgi görüyor ve daha da gelişeceğine inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu sporla uğraşmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

"Dünyanın güçlü Türkiye’ye ihtiyacı var"

“Cumhuriyetimizin 100. yılı, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diyen Başkan Yılmaz; "Vatanımızın kurtarılmasında, cumhuriyetimizin kurulmasında can veren, kan veren, alın teri akıtan ve emek çeken tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bugün hem Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor, hem de cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcına giriş yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı’na giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz yüzyılda bin bir türlü badireler atlattık. Ülke olarak, devlet olarak, millet olarak bizi birbirimize düşürmeye, bölmeye ve parçalamaya çalıştılar. Ama muvafakat olamadılar. Geleceğe baktığımızda, böyle pırıl pırıl çocuklarımızı ve gençlerimizi gördüğümüzde ’Türkiye Yüzyılı’nın daha da güçlü, güvenli, dünyada bir denge getiren bir yüzyıl olacağına inanıyor, görüyor ve anlıyoruz. Dünyanın güçlü Türkiye’ye ihtiyacı var. Dünyanın insani değerlere sahip yeni bir medeniyete, yeni bir hükmedene ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de sivillerin bombalanarak katledildiğini de belirten Yılmaz; “Filistin’de çocuklar, kadınlar, siviller bombalanıyor. Bunu da dünyanın hakim güçleri izliyor ve hatta destekliyor. Bir kere daha batı medeniyetlerinin değerlerinin çöktüğünü, tek dişi kalmış canavarın son dişinin de düştüğünü görüyoruz. İnşallah önümüzdeki yüzyıl, hepimize, çocuklarımıza ve gençlerimize Türkiye Yüzyılı olacak. Buna ilişkin umutlarımız her geçen gün daha da büyüyor” şeklinde konuştu.

Bu yıl kent genelinden 28 kurumun katılımıyla 7 grupta gerçekleştirilen Toroslar Belediyesi Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın açılış maçı, Toroslar Belediyesi ile PTT Başmüdürlüğü arasında yapıldı. Akbelen Mahallesi Koray Aydın Stadında düzenlenen karşılaşmanın ilk başlama vuruşunu Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz yaptı. Karşılaşmayı; belediye meclis üyeleri, kurum temsilcileri ve sporseverler izledi. Başkan Yılmaz, geleneksel olarak düzenledikleri turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür ederek, başarılar diledi.