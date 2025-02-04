Mersin’de iki otomobilin çarpışması sonucu su kanalına yuvarlanan araçtaki 1 kişi öldü, her iki araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçeli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde, 01 AUD 572 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 33 LE 347 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Volkswagen marka araç su kanalına yuvarlanırken, kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada, yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Kazada 01 AUD 572 plakalı araçta bulunan Gökhan Güvercin hayatını kaybederken, her iki araçta yaralanan Lütfi K., Berzan T. ve Cebrail G. bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.