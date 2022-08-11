Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesince, kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde, Hüseyin Okan Merzeci ve 18. Cadde kesişimindeki noktada alt geçit çalışmasına başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesince, kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde, Hüseyin Okan Merzeci ve 18. Cadde kesişimindeki noktada alt geçit çalışmasına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye geçiş istikametlerinin tek şeritli ve transit şekilde hazırlanan çalışma, vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkanı sunacak. Demokrasi Kavşağı ile Sevgi Kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak çalışma ile Hüseyin Okan Merzeci yönündeki trafik yoğunluğunu etkilemeyecek şekilde kuzey-güney yönünde alternatif bir geçiş sağlanacak.

“Proje kuzey-güney istikametinde altgeçit olacak şekilde tasarlandı”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Şantiye Şefi Bertan Ünal, hedeflerinin Sevgi Kavşağı ile Demokrasi Kavşağındaki kuzey yönlü trafik yükünü biraz olsun azaltmak olduğunu belirterek, “3 gün önce başlayan çalışmalarımızda, yaklaşık 35 bin metreküp kazı yapılacak. Kuzey istikametinde yüzde 9’luk bir eğimle, şu anda hafriyat çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede istinat duvarları çalışmamız da eş zamanlı olarak devam edecek. Beton dökümlerimiz de hızlı bir şekilde devam edecek. Bu proje kuzey-güney istikametinde altgeçit olacak şekilde tasarlandı. Kuzey istikametindeki derinliğimiz yaklaşık 11 metre olacak. Hüseyin Okan Merzeci istikameti kapalı kesit olarak tasarlandı” dedi.

“Projeyi kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz”

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, doğu-batı istikametindeki araçların kapalı kesitin üzerinden geçerken, kuzey-güney istikametindeki araçların ise trafiği altgeçit olarak kullanacaklarını dile getiren Ünal, “Bu projenin yapım tasarlanmasındaki amaç şu; Sevgi Kavşağı ile Demokrasi Kavşağındaki kuzey yönlü trafik yükünü biraz olsun azaltmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla kuzeyden güneye geçiş istikametleri ve güneyden kuzeye geçiş istikametleri tek şeritli olacak şekilde transit bir geçiş olacak. Bu da vatandaşlarımızın oldukça konforlu seyahat etmelerine yarayacak” ifadelerini kullandı.