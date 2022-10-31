Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesinin, klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdiği ’Toroslar OtoFest’ renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalar, otomobil şovları, nefes kesen drift gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalde, Türkiye’nin birçok ilinden gelen modifiye araç tutkunları dolu dolu bir gün geçirdi.

Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesinin, klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdiği ’Toroslar OtoFest’ renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalar, otomobil şovları, nefes kesen drift gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalde, Türkiye’nin birçok ilinden gelen modifiye araç tutkunları dolu dolu bir gün geçirdi.

Mersin ve çevre ilçelerinin yanı sıra Adana, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kayseri, Antalya, Hatay, Gaziantep, Ankara ve İstanbul’dan binlerce modifiye araç tutkunu, ’Toroslar Otofest’ etkinliği çerçevesinde Mersin’e akın etti. Mersin Otomobil Sporları Kulübü (MOSK) ile birlikte gerçekleştirilen festivalde otomobiller, teknik donanımları, ses sistemleri, renkleri ve aksesuarlarıyla görücüye çıktı.

Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir katılımla gerçekleşen ve güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik, modifiyeli araçların drift gösterileriyle tam bir görsel şölene dönüştü. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festival alanında gençler ve hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Yılmaz da drift yapan araca binerek heyecanlı anlar yaşadı.

“Biz birlikte güçlüyüz”

Festival alanında, birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraf karesinin verildiğini belirten Başkan Yılmaz, “Toroslar Otofest ile Türkiye’nin değişik şehirlerinden katılımcıları Toroslarımızda ağırladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı hep beraber kutladık. Vatanımız, işgal altındayken bir çağrı üzerine tüm vatanseverler toplandı. Aynı bizim sizleri çağırıp, sizlerin de buraya gelmeniz gibi” dedi.

“Yine aynı şey olsa hep beraber vatan savunması yapar mıyız?” diyerek alandaki tüm gençlere seslenen Başkan Yılmaz, coşkulu bir evetle karşılık aldı. Yılmaz, “Yaparız Allah’ın izniyle. Bizim gücümüz ve kuvvetimiz buradan geliyor. Geleceğimiz, bu gerçek üzerine inşa ediliyor. Türkiye’nin ilk milli otomobili Togg’un, Bursa Gemlik’teki kampüsünün açılışı yapıldı. Togg milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Festivalde emeği geçen Mersin Otomobil Sporları Kulübü’ne ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MOSK Başkanı Sedat Şahin de otomobil sporlarına ve festivale sunduğu desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.

Modifiye araç tutkunları; otomobil camiasının önde gelen isimlerinin ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı festivalde, DJ performanslarıyla da doyasıya eğlendi. Festival; basıklık, güzellik ve desibel kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.