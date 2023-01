Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde şehrin 13 ilçesinde ve kırsal bölgelerde sefer yapan 434 belediye otobüsünde 2022 yılında 41 milyon yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla çevre dostu ve doğalgazlı otobüsler ile başlayan alımlar, aşamalı olarak devam ettiği kaydedildi. Kullanım ömrünü tamamlamış eski otobüslerin yerine yeni nesil araçlarla Mersinlilere hizmet veren Büyükşehir, ulaşımda hayata geçirdiği yenilikçi hizmetlerle hem şehir trafiğini hem de yolcuları rahatlattığı ifade edildi. Belediye otobüsleri ile 2019 yılında 33 milyon vatandaşın ulaşımı sağlanırken, bu oranın yüzde 25’lik bir artış ile 41 milyona ulaştığı açıklandı.

Ulaşım Dairesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, pandemi döneminde tüm Türkiye’de yaşanan kısıtlamalar sebebiyle Mersin’de de toplu taşıma kullanımının düştüğünü, daha sonra hem hijyen hem konfor hem de sefer sıklığı gibi sebeplerle artış gösterdiğini anlatarak, "2019 yılında 33 milyon yolcu taşıyorken. 2022 yılında yolcuların salgın hastalıktaki tereddütlerinin gitmesi, otobüslerin yenilenmesi, daha hijyenik ve daha teknolojik olmasından dolayı yüzde 25 artışla 2022 yılında 41 milyon yolcu taşıdık. 2020 ve 2021 yılında 18 milyon civarındayken şu anda 41 milyona çıktı. Aynı şekilde 2019 yılında merkezde 187 araç, toplamda 246 araç ile hizmet verirken, şimdi merkezde 303 araç ve toplamda 434 araçla Mersin gelinde otobüs seferleri yapılmaktadır. Bu da tabii ki yolculuk konforunu çok iyi bir şekilde etkilemekte. 33 milyon yolcu 41 milyon yolcuya çıkmışken aynı zamanda araçlarda da hemen hemen yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Böylece her bölgeye daha sık seferlerin düzenlenmesi, yolcular için de daha dakik seferlerin ulaşımın sağlanması anlamına gelmekte" dedi.

Demir, Büyükşehir ile yolcuların güvenle ulaşım sağladığını belirterek, "Aldığımız yeni otobüsler tamamen teknolojik donanımlı ve güvenilir olduğundan dolayı yolcuların birinci tercih sebeplerinden bir tanesidir. Yolcularımız salgın hastalıkta dahi hijyenik olan, her seferde yıkanan ve dezenfeksiyon ile temizlenen araçlarımıza daha güvenli bir şekilde binmekteydi. Aynı zamanda kamera, ses ve görüntü kaydıyla denetlendiği için yolcular kendilerini daha güvenli hissetmektedirler. Diğer bir yandan da araçlarımızın hepsi engellilere uyumludur. Hem ortopedik hem işitme engelli kardeşlerimize uygundur. Görme engelliler için de tamamen sesli uyarı sistemleri vardır. Aynı zamanda engelli rampa ve koltuk kemeri ile beraber daha güvenli bir yolculuk yapmaktadırlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü olarak her geçen gün halkımıza daha iyi hizmet vermek için daha teknolojik donanımlı, daha sık seferlerle ve daha iyi ulaşım sağlamak için bütün gücümüzle çalışmaktayız. Yolcularımızı bir yerden diğer ulaştırırken onların sevincine ortak olmak için elimize gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin nüfusunun artması, vatandaşların otobüs kullanım oranlarının artması ve kullanım ömrünü tamamlamış araçların yerine yenilerinin alınması sebebiyle otobüslerin sayısının artırıldığını aktaran otobüs şoförü Tülay Serdar, "Pandemi döneminde de var olan otobüslerimizi her sefer sonunda dezenfekte yaparak içerisini, koltukları, vatandaşın dokunduğu her yeri dezenfekte ederek hijyenik hale getirdik. Araçlar daha konforlu, daha rahat, yazın serin, kışın sıcak, engelli vatandaşlarımızın binmesi için rahat, ortopedik engelliler için rampalarımızın oluşu, işitme engelliler için sesli yanıt sisteminin oluşu, araçların zamanında duraklara girip çıkması, varacağı son noktaya güvenli gitmesi vatandaş talebinin artmasında çok büyük etken oldu. Personel olarak ilk işe alındıktan sonra şoför arkadaşlarımız, kurum içerisinde eğitim görüyor. Bizler de geçtik bu eğitimden. Vatandaşlara nasıl davranmamız gerektiği, güler yüzü olmamız gerektiği, bir sorunla karşılaştığımız zaman zaman neler yapmamız gerektiğini aldığımız eğitimlerle öğreniyoruz. Bunu uygulamalı olarak da yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kadın şoför olarak vatandaşların takdirini aldıklarını ifade eden Serdar, "Vatandaş güler yüzlü hizmet bekliyor. Elimizden geldiğince de yapmaya çalışıyoruz. Biz güler yüzümüzü, hizmetimizi esirgemeden devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.